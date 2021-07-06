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futebol

Joia do sub-17 assina primeiro contrato profissional com o São Paulo

Camisa dez da categoria, meia tinha vínculo amador até 2022 e assinou contrato oficial até 2024. Jogador está no Tricolor desde 2017, depois de passar por Santos e Palmeiras...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 15:52

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 15:52
Crédito: Reprodução/Instagram
Luizinho, promessa do sub-17 do São Paulo, assinou primeiro contrato profissional com o Tricolor. Antes, o jogador tinha um vínculo amador válido até fevereiro de 2022, segundo o 'Esporte News Mundo'.
> GALERIA: Paulinho Boia, Junior Tavares… Confira os jogadores que estão emprestados pelo São Paulo
Ponta-esquerda, o camisa dez da categoria já passou por Santos e Palmeiras na base, antes de chegar ao São Paulo em 2017. Em 2018, foi vice-campeão da Copinha sub-14, e no ano seguinte, campeão do Paulista sub-15.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos - Muito feliz em assinar meu primeiro contrato profissional, tenho o sonho de jogar pelo São Paulo e sinto que está cada vez mais perto! Quero agradecer a Deus e todos que me ajudaram a subir mais esse degrau na minha carreira - escreveu o jovem nas suas redes sociais. Agora, Luizinho se prepara para encarar o Fluminenses nas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17. O Tricolor enfrenta os cariocas na quinta-feira, pelo jogo de ida do mata-mata.

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