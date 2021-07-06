Joia do sub-17 assina primeiro contrato profissional com o São Paulo

Ponta-esquerda, o camisa dez da categoria já passou por Santos e Palmeiras na base, antes de chegar ao São Paulo em 2017. Em 2018, foi vice-campeão da Copinha sub-14, e no ano seguinte, campeão do Paulista sub-15.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos - Muito feliz em assinar meu primeiro contrato profissional, tenho o sonho de jogar pelo São Paulo e sinto que está cada vez mais perto! Quero agradecer a Deus e todos que me ajudaram a subir mais esse degrau na minha carreira - escreveu o jovem nas suas redes sociais. Agora, Luizinho se prepara para encarar o Fluminenses nas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17. O Tricolor enfrenta os cariocas na quinta-feira, pelo jogo de ida do mata-mata.