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futebol

Joia do sub-17 assina contrato profissional com o São Paulo

Newerton acertou vínculo até o final de agosto de 2024.  Jogador é um dos destaques do Tricolor sub-17 e está na equipe do Morumbi desde 2019...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 15:00
Crédito: Reprodução
Destaque da categoria sub-17, o atacante Newerton acertou seu primeiro vínculo profissional com o São Paulo. Antes com contrato amador até fevereiro de 2023, ele assinou novo acordo até o final de agosto de 2024. Ele está no São Paulo desde 2019, quando chegou vindo do Sport. Assumiu a titularidade no time do sub-17, com três gols e cinco assistências. Em postagem nas redes sociais, Newerton agradeceu ao São Paulo e comemorou a assinatura do vínculo profissional.
- Mais um sonho realizado! Só tenho que agradecer a Deus por essa conquista grandiosa na minha vida, aos meus familiares, aos meus empresários e ao São Paulo por confiarem e acreditarem em mim. Com certeza será o primeiro de muitos. Obrigado meu Deus - escreveu o atleta.
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