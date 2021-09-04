Joia do sub-17 assina contrato profissional com o São Paulo

Destaque da categoria sub-17, o atacante Newerton acertou seu primeiro vínculo profissional com o São Paulo. Antes com contrato amador até fevereiro de 2023, ele assinou novo acordo até o final de agosto de 2024. Ele está no São Paulo desde 2019, quando chegou vindo do Sport. Assumiu a titularidade no time do sub-17, com três gols e cinco assistências. Em postagem nas redes sociais, Newerton agradeceu ao São Paulo e comemorou a assinatura do vínculo profissional.