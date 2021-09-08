Joia do São Paulo é destaque em amistosos da Seleção sub-17

Crédito: Bruno Pacheco/CBF

O São Paulo teve destaque nos amistosos da Seleção Brasileira sub-17. O atacante Caio Matheus, uma das promessas da base, de 17 anos, marcou dois gols nas duas partidas do Brasil contra o Paraguai, nas vitórias por 3 a 0 e 3 a 1. O jogador comemorou as boas atuações na equipe nacional, que elevam ainda mais a sua confiança para o restante da temporada no São Paulo.

- É sempre uma honra vestir e defender a camisa da Seleção Brasileira. Foi um período muito bom, onde realizamos dois amistosos e conseguimos as vitórias. Fico feliz de estar mais uma vez representando o Brasil junto com meus companheiros - afirmou Caio.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOS!A joia do Tricolor também comentou sobre a sua fase no São Paulo. Nesta temporada, ele foi destaque no sub-17, marcando nove gols e dando duas assistências em 12 jogos, todos como titular. Suas grandes atuações despertaram o interesse de Alex, que o chamou para a equipe sub-20, onde marcou um gol e deu uma assistência em três jogos.

- Marcar com a camisa do Brasil é muito especial. Graças a Deus consegui fazer duas boas partidas e marcar dois gols. Enfrentamos o Paraguai que tem uma grande equipe, mas estávamos bem preparados e fizemos grandes jogos. Agora é retornar ao São Paulo e seguir fazendo um grande trabalho no clube para buscarmos os nossos objetivos - finalizou a promessa.

VEJA OS NÚMEROS DE CAIO MATHEUS PELO SÃO PAULO NESTA TEMPORADA

NO SUB-17Gols: 9Assistências: 2Jogos: 12 (todos como titular)