Joia do São Paulo comenta sobre ano sem Copinha e preparação nas férias

Crédito: Henrique Barreto

Devido a pandemia, a Copa São Paulo de Futebol Junior, tradicional competição das categorias de base, não foi realizada nesta temporada. Por conta disso, as categorias sub-20 do São Paulo estão de férias após a eliminação no Brasileiro.

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O lateral esquerdo Victor Hugo, uma das joias do Tricolor, comentou sobre a temporada sem a disputa da Copinha, uma das principais vitrines para conseguir chegar à equipe profissional. Na última temporada, ele fez 15 jogos pelo Tricolor, com um gol marcado na goleada sobre o Santos por 5 a 1.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO- É diferente, a Copinha é uma competição muito importante na carreira de qualquer jogador, então ficamos tristes, mas entendemos a situação e tudo que envolveria a realização do campeonato. Vamos aproveitar esse período de descanso e a partir do dia 18 o trabalho recomeça com o foco no Brasileiro e na Copa do Brasil - afirmou o jogador, com exclusividade ao LANCE!.

Victor Hugo, que possui contrato até o final de 2022 com o São Paulo, também falou sobre a sua expectativa para a temporada.

- Nosso time evoluiu muito nessa reta final de 2020, tenho certeza que chegamos bem estruturados como equipe para buscar os melhores resultados nessa temporada - finalizou.