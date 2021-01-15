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Joia do São Paulo comenta sobre ano sem Copinha e preparação nas férias

Lateral esquerdo Victor Hugo falou ao LANCE! sobre 2021 sem a tradicional Copa São Paulo, como está sua expectativa para a temporada e os objetivos do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 15:32

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 15:32

Crédito: Henrique Barreto
Devido a pandemia, a Copa São Paulo de Futebol Junior, tradicional competição das categorias de base, não foi realizada nesta temporada. Por conta disso, as categorias sub-20 do São Paulo estão de férias após a eliminação no Brasileiro.
Defesa está boa? Veja quantos gols o São Paulo levou até a 29ª rodada do Brasileirão desde 2006
O lateral esquerdo Victor Hugo, uma das joias do Tricolor, comentou sobre a temporada sem a disputa da Copinha, uma das principais vitrines para conseguir chegar à equipe profissional. Na última temporada, ele fez 15 jogos pelo Tricolor, com um gol marcado na goleada sobre o Santos por 5 a 1.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO- É diferente, a Copinha é uma competição muito importante na carreira de qualquer jogador, então ficamos tristes, mas entendemos a situação e tudo que envolveria a realização do campeonato. Vamos aproveitar esse período de descanso e a partir do dia 18 o trabalho recomeça com o foco no Brasileiro e na Copa do Brasil - afirmou o jogador, com exclusividade ao LANCE!.
Victor Hugo, que possui contrato até o final de 2022 com o São Paulo, também falou sobre a sua expectativa para a temporada.
- Nosso time evoluiu muito nessa reta final de 2020, tenho certeza que chegamos bem estruturados como equipe para buscar os melhores resultados nessa temporada - finalizou.
O sub-20 do São Paulo volta aos trabalhos na próxima segunda-feira (18), com foco nas disputas do Brasileiro e da Copa do Brasil da categoria.

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