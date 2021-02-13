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futebol

Joia do Retrô desperta interesse de grandes clubes do Brasil

Marlon Yan foi destaque na campanha do Azulão no Pernambucano sub-17...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 20:17

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 20:17

Crédito: Divulgação/Retrô
Artilheiro do Retrô-PE no estadual, e um dos responsáveis por levar a equipe à semifinal da competição, o atacante Marlon Yan tem despertado interesse e recebido sondagens de grandes clubes do país, como Athletico, Bahia e Santos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Titular em seu primeiro ano de sub-17 e com três gols, Marlinho, como é chamado, abriu os olhos de outros clubes devido a sua capacidade técnica e tática, e que segundo o empresário Hikmat Derbas, vai evoluir ainda mais nos próximos anos.
- O Marlinho é um menino do bem, ele sabe o que quer para o futuro. O sonho dele é ajudar a família, e não tenho dúvidas que fará o possível e o impossível para que isso aconteça - disse o agente.
- É um garoto de muito potencial, com muita vontade e muita aplicação tática, não a toa foi o artilheiro do Retrô o na bela campanha do sub-17 - concluiu Hik, um dos empresários da KAH Sports.

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