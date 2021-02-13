Joia do Retrô desperta interesse de grandes clubes do Brasil

Crédito: Divulgação/Retrô

Artilheiro do Retrô-PE no estadual, e um dos responsáveis por levar a equipe à semifinal da competição, o atacante Marlon Yan tem despertado interesse e recebido sondagens de grandes clubes do país, como Athletico, Bahia e Santos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Titular em seu primeiro ano de sub-17 e com três gols, Marlinho, como é chamado, abriu os olhos de outros clubes devido a sua capacidade técnica e tática, e que segundo o empresário Hikmat Derbas, vai evoluir ainda mais nos próximos anos.

- O Marlinho é um menino do bem, ele sabe o que quer para o futuro. O sonho dele é ajudar a família, e não tenho dúvidas que fará o possível e o impossível para que isso aconteça - disse o agente.