Joia do Náutico mira decisão de torneio na base: 'realização de um sonho'

Chegando ao Náutico em 2020, porém iniciando sua trajetória no esporte no Sub-13 do Clube Atlético Piauiense, de Teresina, Danielzinho Trajano é um fenômeno nas redes sociais. O zagueiro, que atualmente conta com 1 milhão de seguidores em seu perfil oficial no Instagram, tem entre os mais famosos o atacante Vinícius Júnior (Real Madrid), Roberto Firmino (Liverpool), além de Fred Desimpedidos.Deixando de lado a internet, o atleta conta as horas para sua primeira decisão pelo Timbu. Diante do Sport, pelo Campeonato Pernambucano Sub-17, neste sábado, o craque acredita que competir em torneios da base será de fundamental importância pensando em seu futuro.

"Poder jogar uma decisão de Campeonato Pernambucano, em meu primeiroano pelo Náutico, é a realização de um sonho. Acredito que decidircampeonatos desde as categorias de base, auxilia muito no meu crescimento.Não vejo a hora desse momento chegar pelo Náutico", declarou.

No Campeonato Pernambucano, Danielzinho, capitão da equipe, atuou em 9 partidas. Demonstrando otimismo, destacou o bom desempenho do clube no decorrer da competição projetando a possível conquista do título.

"Fizemos uma campanha muito consistente até aqui, e isso foi nos fortalecendoao decorrer da competição. Sabemos que decisão é uma partida que temosque ter um baixo índice de erro. Então, é manter a concentração durante todo o jogo para que possamos conquistar o título do Pernambucano", concluiu.