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futebol

Joia do Bayern de Munique, Musiala deve renovar por cinco anos

Com apenas 17 anos, meio-campista é visto como uma das maiores promessas do clube alemão. Novo contrato irá até 2026 e pode render 400 mil euros por mês ao jogador...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 14:15

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 14:15
Crédito: Divulgação/Bayern de Munique
O Bayern de Munique e Jamal Musiala se aproximam de um acordo para renovar o contrato do jogador por mais cinco anos. De acordo com o "The Guardian", o clube alemão deve estender o vínculo até 2026 e com um aumento de salário que pode chegar na casa dos 400 mil euros por mês.
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Musiala tem contrato até 2022 e o Bayern de Munique está empenhado em renovar o contrato da joia. Liverpool e Manchester United têm monitorado o meio-campista e o desejo dos alemães é de garantir a permanência de uma das grandes promessas do clube. Musiala disputou 15 partidas na atual temporada a serviço do Bayern de Munique e marcou três gols. Com apenas 17 anos, o meio-campista já atuou na Liga dos Campeões e no Mundial de Clubes.
A previsão é de que o jogador assine um novo contrato quando completar 18 anos, no dia 26 de fevereiro. O valor de 400 mil euros por mês dependerá de metas cumpridas pelo inglês.

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