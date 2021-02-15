Joia do Bayern de Munique, Musiala deve renovar por cinco anos

Crédito: Divulgação/Bayern de Munique

O Bayern de Munique e Jamal Musiala se aproximam de um acordo para renovar o contrato do jogador por mais cinco anos. De acordo com o "The Guardian", o clube alemão deve estender o vínculo até 2026 e com um aumento de salário que pode chegar na casa dos 400 mil euros por mês.

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Musiala tem contrato até 2022 e o Bayern de Munique está empenhado em renovar o contrato da joia. Liverpool e Manchester United têm monitorado o meio-campista e o desejo dos alemães é de garantir a permanência de uma das grandes promessas do clube. Musiala disputou 15 partidas na atual temporada a serviço do Bayern de Munique e marcou três gols. Com apenas 17 anos, o meio-campista já atuou na Liga dos Campeões e no Mundial de Clubes.