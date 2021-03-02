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futebol

Joia da Fiorentina, Milenkovic é monitorado por Manchester United e Liverpool

Segundo o "Calciomercato", jogador de 24 anos é visto como uma grande promessa e deve rumar à Inglaterra na próxima janela de transferências...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 13:50

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 13:50
Crédito: Divulgação/Fiorentina
Se destacando na Fiorentina, Nikola Milenkovic, de 24 anos, é alvo de clubes da Inglaterra. De acordo com o "Calciomercato", o defensor é monitorado por Liverpool e Manchester United.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOApesar da grande fase de Milenkovic, a Fiorentina não vive bom momento no Campeonato Italiano. A equipe ocupa apenas a 14ª colocação e está a sete pontos de distância da zona de rebaixamento.
Na atual temporada pela Fiorentina, o sérvio atuou em 25 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

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