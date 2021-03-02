Joia da Fiorentina, Milenkovic é monitorado por Manchester United e Liverpool

Se destacando na Fiorentina, Nikola Milenkovic, de 24 anos, é alvo de clubes da Inglaterra. De acordo com o "Calciomercato", o defensor é monitorado por Liverpool e Manchester United.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOApesar da grande fase de Milenkovic, a Fiorentina não vive bom momento no Campeonato Italiano. A equipe ocupa apenas a 14ª colocação e está a sete pontos de distância da zona de rebaixamento.