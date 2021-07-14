Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Joia da base, Talles Costa renova contrato com o São Paulo até 2024

Meio campista foi promovido ao profissional nesta temporada e já fez 11 partidas vestindo a camisa do Tricolor, entrando em campo em todas as competições disputadas pelo clube...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 16:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 16:02
Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
Promovido ao time profissional do São Paulo no começo deste ano, o meia Talles Costa renovou seu contrato com o clube nesta quarta-feira (14), firmando vínculo com o Tricolor até o dia 31 de dezembro de 2024, aumentando em mais de dois anos o seu vínculo com o clube, que antes ia até30 de junho de 2022.Revelando em Cotia, o jogador de apenas 18 anos foi promovido ao profissional por Hernán Crespo, nesta temporada, e estreou no dia 14 de abril, na vitória por 3 a 2 contra o Guarani, no Morumbi, pelo Paulistão.
Com 11 jogos disputados pelo Tricolor, Talles falou sobre sua renovação..
- Esta renovação representa o fruto do trabalho que tenho desenvolvido no clube. Mais do que um objetivo, é um sonho renovar meu contrato com o São Paulo, que é o clube onde cresci e me formei como atleta e cidadão. Tenho aprendido muito e me sinto bem aqui. O São Paulo é a minha casa. Todas as vezes que visto a camisa, tenho o prazer de ver este símbolo e o meu nome. Me dá uma breve lembrança de onde saí, onde estou e onde quero chegar. É muito amor envolvido - afirmou o meia.
Jogando pelo menos uma vez em todas as competições disputadas pelo São Paulo na temporada, o meia entrou em campo na última terça-feira (13), no empate por 1 a 1 contra o Racing, da Argentina, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores.
Jogando grandes partidas pelo time, Talles comentou sobre suas experiências no profissional do São Paulo.
- Mesmo sendo jovem e com pouco tempo no profissional, estou feliz de viver e desfrutar destes momentos que já estão na história do clube, como o título paulista. E seguirei firme e 100% concentrado para poder repetir isso mais vezes - comentou o jovem atleta.Em meio a muitos desfalques do Tricolor, o meia pode ser uma boa opção para a próxima partida da equipe, no próximo sábado (17), às 17h, pela 12ª rodada do Brasileirão, contra o Fortaleza, no Morumbi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados