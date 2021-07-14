Joia da base, Talles Costa renova contrato com o São Paulo até 2024

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc

Promovido ao time profissional do São Paulo no começo deste ano, o meia Talles Costa renovou seu contrato com o clube nesta quarta-feira (14), firmando vínculo com o Tricolor até o dia 31 de dezembro de 2024, aumentando em mais de dois anos o seu vínculo com o clube, que antes ia até30 de junho de 2022.Revelando em Cotia, o jogador de apenas 18 anos foi promovido ao profissional por Hernán Crespo, nesta temporada, e estreou no dia 14 de abril, na vitória por 3 a 2 contra o Guarani, no Morumbi, pelo Paulistão.

Com 11 jogos disputados pelo Tricolor, Talles falou sobre sua renovação..

- Esta renovação representa o fruto do trabalho que tenho desenvolvido no clube. Mais do que um objetivo, é um sonho renovar meu contrato com o São Paulo, que é o clube onde cresci e me formei como atleta e cidadão. Tenho aprendido muito e me sinto bem aqui. O São Paulo é a minha casa. Todas as vezes que visto a camisa, tenho o prazer de ver este símbolo e o meu nome. Me dá uma breve lembrança de onde saí, onde estou e onde quero chegar. É muito amor envolvido - afirmou o meia.

Jogando pelo menos uma vez em todas as competições disputadas pelo São Paulo na temporada, o meia entrou em campo na última terça-feira (13), no empate por 1 a 1 contra o Racing, da Argentina, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

Jogando grandes partidas pelo time, Talles comentou sobre suas experiências no profissional do São Paulo.