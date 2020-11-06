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futebol

Joia da base do Grêmio é destaque com gols e assistência no Brasileirão Sub-20

Vitor Barreto chama a responsabilidade e apresenta um bom ritmo de jogo com a camisa do Tricolor
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LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 11:00

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 11:00

Crédito: Arquivo pessoal/Vitor Barreto
No último fim de semana, o Grêmio enfrentou a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e enfiou um sonoro 5x0. O time de Santa Catarina foi vítima do atacante Vitor Barreto, o Vitinho, que participou de três gols. O jovem fez um gol de bola rolando, um de pênalti e, no meio disso, ainda conseguiu armar bela jogada para servir seu companheiro de equipe.O jovem da base do tricolor gaúcho afirma que sentiu que este seria um jogo especial e enfatiza a importância da assistência que deu. Ele também ressalta a importância deste resultado para o grupo.
'Antes da partida eu estava muito concentrado e sabia que a vitória era muito importante nesse momento. Após o primeiro gol já deu uma certa tranquilidade e logo após já consegui dar uma assistência, que pra mim também vale como um gol. Afinal o que mais importa é a vitória, e graças a Deus ainda fiz mais um gol'.
Vitinho tem se destacado no Brasileirão Sub 20 com gols, assistências e, principalmente, ótimas atuações. Não a toa ele tem ostentado a braçadeira de capitão.
Na próxima rodada do campeonato, Grêmio e Internacional se enfrentam. Ambos com a mesma pontuação, esse Gre-Nal vale ainda mais. Vitor também projeta a próxima partida e a sua importância.
'Agora é uma partida muito importante, tanto por ser um Gre-Nal e ainda mais por ser um confronto direto na tabela, mas nosso time vem muito bem e focado para esse jogo. Estamos vindo de duas vitórias então estamos bem confiantes'

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