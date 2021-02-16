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Joia brasileira do Orlando City celebra chegada de Alexandre Pato e projeta sucesso do atacante

Kenji Tanaka sonha com oportunidade de jogar ao lado do ex-jogador do São Paulo e da Seleção Brasileira
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LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 19:01

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 19:01

Crédito: Divulgação / Orlando City
A contratação de Alexandre Prato por parte do Orlando City pegou muita gente de surpresa. O ex-jogador do São Paulo chega ao clube com contrato assinado pelo período de uma temporada. Um dos mais empolgados com a chegada do brasileiro, o jovem Kenji Tanaka não só acredita no sucesso de Pato como sonha com a possibilidade de atuar ao lado do ex-jogador da seleção brasileira.
Veja a tabela da Champions League- Tenho certeza que a chegada do Pato irá impactar a MLS. Assim como o Brenner e o Higuain, ele chega para ser um dos destaques do campeonato e todos aqui no clube estão bastante empolgados. Será uma grande oportunidade para todos nós. Espero aprender com ele e, quem sabe, ter a oportunidade de jogar ao seu lado - disse a joia de 19 anos de idade.
Em junho de 2014, quando ainda atuava pelo São Paulo, Alexandre Pato fez sucesso e foi um dos principais alvos dos jovens da equipe sub-23 do Orlando City no período em que ele esteve com o clube nos Estados Unidos.
- Ainda não estava no Orlando nesta época, cheguei para ser atleta do clube em 2017. Mas agora vou ter a oportunidade de conviver com um jogador que teve passagem por grandes clubes da Europa e seleção brasileira. É uma oportunidade única de aprender - encerrou.

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