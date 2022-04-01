Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • John Textor revela que sonha em construir estádio com capacidade para 25 mil pessoas para o Botafogo
futebol

John Textor revela que sonha em construir estádio com capacidade para 25 mil pessoas para o Botafogo

Dono da SAF do Glorioso diz que time seguirá utilizando o Estádio Nilton Santos, mas ele tem um projeto de construir outra estrutura...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 12:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 12:22
John Textor segue "a todo vapor" no Botafogo. O dono da SAF do clube revelou, em entrevista ao jornal "Extra", que pretende construir um estádio com capacidade para 25 mil pessoas para o Glorioso. A estrutura seria inspirada no estádio do Crystal Palace, o Selhurst Park.- Nós obviamente ficaremos no Nilton Santos por um tempo. (Mas) meu sonho é construir um novo estádio, pequeno, para 25.000 pessoas. O Selhurst Park, do Crystal Palace, tem essa capacidade e está sempre incrível. Mas isso vai demorar um tempo. Acredito que é bastante alcançável. Se tentarmos complicar, fazer um estádio bonito, luxuoso, isso demoraria muitos e muitos anos. Mas se fizermos o simples, um estádio para que as pessoas possam apenas assistir ao jogo, e com o tempo ir melhorando-o. Eu realmente gostaria de começar esse projeto, mesmo que daqui a três anos - disse Textor ao "Extra".
Recentemente, o Botafogo renovou a concessão do Estádio Nilton Santos até 2051. Apesar de sonhar com a construção de um novo estádio, Textor planeja também ações para o Niltão, como aproximar a torcida do campo.
- Tenho visto algumas propostas para isso. Colocar assentos até a lateral. Acho que custaria cerca de 500.000 dólares. Pode ser interessante. De cima, pode parecer estranho. Mas seria ótimo para as pessoas sentadas lá - comentou.
Crédito: JohnTextornoEstádioNiltonSantos,estádiodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados