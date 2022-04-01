John Textor revela que sonha em construir estádio com capacidade para 25 mil pessoas para o Botafogo

John Textor segue "a todo vapor" no Botafogo. O dono da SAF do clube revelou, em entrevista ao jornal "Extra", que pretende construir um estádio com capacidade para 25 mil pessoas para o Glorioso. A estrutura seria inspirada no estádio do Crystal Palace, o Selhurst Park.- Nós obviamente ficaremos no Nilton Santos por um tempo. (Mas) meu sonho é construir um novo estádio, pequeno, para 25.000 pessoas. O Selhurst Park, do Crystal Palace, tem essa capacidade e está sempre incrível. Mas isso vai demorar um tempo. Acredito que é bastante alcançável. Se tentarmos complicar, fazer um estádio bonito, luxuoso, isso demoraria muitos e muitos anos. Mas se fizermos o simples, um estádio para que as pessoas possam apenas assistir ao jogo, e com o tempo ir melhorando-o. Eu realmente gostaria de começar esse projeto, mesmo que daqui a três anos - disse Textor ao "Extra".