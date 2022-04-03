John Textor reafirma Botafogo B no Campeonato Carioca de 2023: 'Não está certo não ter pré-temporada'

John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, voltou a reafirmar que utilizará o Botafogo B para disputar o Campeonato Carioca a partir do ano que vem. Depois da eliminação nas semifinais pelo Fluminense, o empresário anunciou a atitude pela primeira vez em suas redes sociais, devido a mais uma polêmica envolvendo a arbitragem carioca. Em entrevista ao jornal 'O Globo', ele declarou que a escolha seria feita independente do assunto dos árbitros. – Tenho certeza que a Ferj tem algo a dizer sobre isso, eu não acho que eles estão muito felizes com o meu comentário, não li as regras deles, mas sim, é um compromisso: eu não vou colocar nosso time A. E eu quase disse no Twitter sobre o Carioca: se você vai trazer seus árbitros B, nós vamos trazer nosso time B. Você pode dizer que falei isso, mas não é essa a principal razão (risos). Eu teria dito isso de qualquer maneira, porque não está certo não ter uma pré-temporada – explicou Textor.