John Textor reafirma Botafogo B no Campeonato Carioca de 2023: 'Não está certo não ter pré-temporada'

John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, voltou a reafirmar que utilizará o Botafogo B para disputar o Campeonato Carioca a partir do ano que vem. Depois da eliminação nas semifinais pelo Fluminense, o empresário anunciou a atitude pela primeira vez em suas redes sociais, devido a mais uma polêmica envolvendo a arbitragem carioca. Em entrevista ao jornal 'O Globo', ele declarou que a escolha seria feita independente do assunto dos árbitros. – Tenho certeza que a Ferj tem algo a dizer sobre isso, eu não acho que eles estão muito felizes com o meu comentário, não li as regras deles, mas sim, é um compromisso: eu não vou colocar nosso time A. E eu quase disse no Twitter sobre o Carioca: se você vai trazer seus árbitros B, nós vamos trazer nosso time B. Você pode dizer que falei isso, mas não é essa a principal razão (risos). Eu teria dito isso de qualquer maneira, porque não está certo não ter uma pré-temporada – explicou Textor.
Além disso, o investidor aproveitou para detalhar os planos sobre a próxima pré-temporada do Alvinegro. Textor tem a intenção de levar o time para jogar nos Estados Unidos, bem como na Europa para auxiliar na globalização da marca.
– Vou fazer uma pré-temporada adequada, vamos manter as pessoas saudáveis, mantê-las seguras, fazer amistosos, levá-los para os Estados Unidos, construir a marca, não apenas para fins comerciais. Levar o time para a Europa, jogar com nosso sistema, com atletas brasileiros contra atletas do Reino Unido. Isso seria uma coisa incrível para o time e para os torcedores, e a maneira certa de se preparar para uma temporada - declarou o empresário.
No próximo domingo (10), o Glorioso enfrentará o Corinthians às 16h, no Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que será a estreia do técnico Luís Castro na beira do campo, poderá contar com novas caras no time titular.