John Textor, Matheus Nascimento e Gatito: o que ficar de olho no Botafogo contra o Flamengo

Um dos grandes testes de 2022 chegou para o Botafogo. O Alvinegro enfrenta o Flamengo às 20h desta quarta-feira no Estádio Nilton Santos pelo Campeonato Carioca. O Alvinegro pode garantir vaga nas semifinais da Taça Guanabara em caso de vitória.+ Cavani, Luís Castro, ida a Portugal... John Textor atualiza situações do Botafogo em chegada ao Brasil

O LANCE! mostra cinco fatores que valem a pena serem observados no Botafogo no clássico. Confira!

John Textor: uma das atrações do jogo não estará em campo. O investidor que está comprando 90% das ações da SAF vai assistir ao primeiro jogo do Glorioso in-loco. O norte-americano, que veio ao Rio de Janeiro justamente para finalizar a papelada, estará no Estádio Nilton Santos.

Gatito Fernández: o goleiro tem dado sinais que, mesmo após ficar mais de um ano longe dos gramados, está retornando à forma antiga. A questão é que ele não sabe o que é sair de um jogo contra o Flamengo sem ser vazado desde 2017 - à época, vitória do Glorioso por 2 a 0, com gols de Roger.Lúcio Flávio: como o time vai se comportar? Apesar de ter duas vitórias em dois jogos, a equipe não mostrou bons sinais coletivos nas partidas que foi comandada pelo comandante interino. O encaixe do Flamengo com três zagueiros deve gerar duelos diretos em um possível esquema com Erison e Matheus Nascimento.

Jejum: o Botafogo não vence o Flamengo desde 2018. São três anos e três meses desde o último resultado positivo, conquistado pelo Campeonato Brasileiro. No Nilton Santos, Erik e Léo Valencia deram nome ao placar por 2 a 1 - Vitinho descontou.

Matheus Nascimento: o camisa 90 perdeu uma chance clara contra o Fluminense e tem uma nova chance de brilhar em jogo grande. Suspenso no duelo contra o Vasco, o jovem vivenciará o segundo clássico como titular da carreira e terá a responsabilidade de guiar o ataque.