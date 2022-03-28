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futebol

John Textor conhece CEFAT e assiste treino do time sub-20 do Botafogo

Entusiasta das categorias de base, executivo conheceu estruturas das equipes inferiores do Botafogo e selou 'boas-vindas' com um escudo do Crystal Palace no local...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 19:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 19:06
John Textor tirou a manhã desta segunda-feira para conhecer mais uma das estruturas do Botafogo. O norte-americano foi pela primeira vez ao CEFAT, em Várzea das Moças, centro de treinamento onde as equipes de base do Glorioso fazem atividades.+ Rival do Botafogo na Copa do Brasil, Ceilândia eliminou Avaí de Barroca e é o líder do Candangão
O executivo assistiu ao treino da equipe sub-20 e foi recebido pela coordenação de base do Botafogo, representada por Tiano Gomes, diretor, e Vanessa Tristão, coordenadora técnica.
– A estrutura é realmente muito boa e a atmosfera é propícia para o desenvolvimento dos meninos. Pude ter uma enriquecedora e longa conversa com os atletas sobre o que significa jogar no Novo Botafogo e o que significa fazer parte de uma família maior. Eu assisti todo o time treinar e fiquei extremamente feliz com o alto nível de jogo de todo o elenco - afirmou Textor ao site oficial do Botafogo.
Textor, inclusive, levou um brasão com o símbolo do Crystal Palace escrito "Welcome" (bem-vindo) e colocou em um dos campos do CEFAT. O executivo dá muita importância para as categorias de base.
– Eu sou um apaixonado pelo futebol de base. Os meninos e as meninas carregam a essência do esporte com um sorriso no rosto nessa época e eu gosto disso. Com certeza, vamos nos dedicar para que o trabalho realizado na base do Botafogo seja referência no mundo. Queremos formar atletas para o futebol e, ir além, para formar cidadãos para a vida - completou.
Crédito: JohnTextoracomissãodoBotafogonoCEFAT(Foto:Divulgação/Botafogo

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