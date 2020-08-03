John Terry é cotado para assumir o comando do Bournemouth

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Treinador adjunto do Aston Villa, John Terry é cotado para assumir o Bournemouth. Segundo o "Times", o clube rebaixado para a segunda divisão da Inglaterra busca um substituto para Eddie Howe, que deixou a equipe.

Lenda do Chelsea e considerado um dos melhores zagueiros da história, John Terry se aposentou em 2018, no Aston Villa. Desde então, trabalha como treinador adjunto no clube.