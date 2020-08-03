John Terry é cotado para assumir o comando do Bournemouth

Treinador adjunto do Aston Villa, John Terry é cotado para assumir o Bournemouth. Segundo o "Times", o clube rebaixado para a segunda divisão da Inglaterra busca um substituto para Eddie Howe, que deixou a equipe.
Lenda do Chelsea e considerado um dos melhores zagueiros da história, John Terry se aposentou em 2018, no Aston Villa. Desde então, trabalha como treinador adjunto no clube.
Terry está numa lista que também conta com Chris Hughton, que tem passagens por Newcastle, Birmingham e Norwich, e Lee Johnson, que estava no Bristol City.