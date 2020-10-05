Jogou como nunca, empatou como sempre: a estreia de Bruno Lazaroni no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Novo treinador, problemas antigos. A estreia de Bruno Lazaroni no comando do Botafogo teve mudanças remotas e pontos positivos, mas erros já batidos custaram o empate diante do Fluminense, no último domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o nono do Alvinegro na competição.

A começar pela formação tática, o Botafogo deixou o esquema de três zagueiros para trás. Rafael Forster foi um primeiro volante, à frente de Kanu e Benevenuto. Com um homem a mais no meio-campo, o Botafogo teve mais presença no setor: Rentería, por exemplo, aparecia com frequência dentro da área como elemento surpresa.

Ofensivamente, o Botafogo foi bem. Nos primeiros 45 minutos, apareceu no campo ofensivo com superioridade e tinha nesse meio-campista que avançava como elemento surpresa uma forma de bagunçar a defesa do Fluminense. Um erro antigo, contudo, colocou tudo por água a baixo: em um escanteio, a defesa parou, Fred subiu sozinho e o Tricolor abriu o placar.A bola aérea defensiva é erro batido no Botafogo. Foi desta forma, inclusive, que o Bahia marcou com Gilberto sobre o Alvinegro na última quarta-feira. Por outro lado, a equipe mostrou melhora em outros pontos: com mais pessoas no meio-campo, o Alvinegro somou 15 desarmes, o número mais alto nas últimas quatro partidas no Brasileirão e a segunda partida com mais roubadas de bola na competição.

- Se for fazer uma análise fria, a gente sofreu um pouco nas bolas paradas. É fazer um ajuste nesse sentido. Como vinha acontecendo antes, tivemos cinco chances reais de gol, duas bolas na trave, 17 finalizações a nosso favor... É continuar insistindo. Ninguém está satisfeito, mas de certa maneira é continuar trabalhando para que essas oportunidades que a gente criou hoje a gente consiga fazer nas próximas oportunidades - analisou Bruno Lazaroni, em entrevista coletiva após a partida.

A produção ofensiva do Botafogo no segundo tempo foi resumida a cruzamentos e jogadas direcionadas à grande área. Com a entrada de Pedro Raul, o Alvinegro teve mais presença no terço final. Pressionou, incomodou e empatou. Tentou fazer mais: em uma oportunidade, Matheus Babi acertou a trave; em outra, o camisa 9 parou em defesa de Muriel.