Jogos, gols e assistências: veja os números de Cristiano Ronaldo no Manchester United

De tanto dar voltas, a vida muitas vezes retorna ao mesmo lugar. É o caso de Cristiano Ronaldo e o Manchester United. Após 12 anos, o atacante está de volta ao clube inglês. O acerto foi anunciado nesta sexta-feira.O craque português, no entanto, chega com um status bem diferente de sua primeira passagem. Se antes Ronaldo era uma jovem promessa de 18 anos, agora é um ídolo mundial consolidado, eleito cinco vezes o melhor do mundo. A primeira delas, em 2008, vestindo a camisa do Manchester. Na temporada 2007/2008, o atacante marcou 44 gols em 51 jogos, superando a casa das 40 bolas na rede pela primeira vez, algo que se tornaria normal em sua carreira.Contratado pelo United em 2003, após surgir muito bem no Sporting, de Portugal, Cristiano disputou 294 partidas e marcou 120 vezes em seis temporadas. Número que o coloca hoje como o 18º maior artilheiro da história do clube, precisando de apenas mais 35 gols para igualar seu velho companheiro Paul Scholes e entrar no top 10.