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Jogos, gols e assistências: veja os números de Cristiano Ronaldo no Manchester United

Atacante retorna ao clube inglês após 12 anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 13:47

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 13:47

Crédito: Ronaldo chegou ao Manchester com apenas 18 anos, em sua primeira passagem (AFP
De tanto dar voltas, a vida muitas vezes retorna ao mesmo lugar. É o caso de Cristiano Ronaldo e o Manchester United. Após 12 anos, o atacante está de volta ao clube inglês. O acerto foi anunciado nesta sexta-feira.O craque português, no entanto, chega com um status bem diferente de sua primeira passagem. Se antes Ronaldo era uma jovem promessa de 18 anos, agora é um ídolo mundial consolidado, eleito cinco vezes o melhor do mundo. A primeira delas, em 2008, vestindo a camisa do Manchester. Na temporada 2007/2008, o atacante marcou 44 gols em 51 jogos, superando a casa das 40 bolas na rede pela primeira vez, algo que se tornaria normal em sua carreira.Contratado pelo United em 2003, após surgir muito bem no Sporting, de Portugal, Cristiano disputou 294 partidas e marcou 120 vezes em seis temporadas. Número que o coloca hoje como o 18º maior artilheiro da história do clube, precisando de apenas mais 35 gols para igualar seu velho companheiro Paul Scholes e entrar no top 10.
CRISTIANO RONALDO PELO MANCHESTER UNITED- Dados do site OGol
2003/2004 - 40 jogos - 6 gols - 6 assistências2004/2005 - 50 jogos - 9 gols - 9 assistências2005/2006 - 47 jogos - 12 gols - 8 assistências2006/2007 - 53 jogos - 23 gols - 14 assistências2007/2008 - 51 jogos - 44 gols - 7 assistências2008/2009 - 53 jogos - 26 gols - 9 assistências
TOTAL: 294 jogos - 120 gols - 49 assistências
DESEMPENHO DO MANCHESTER COM CR7 EM CAMPO
294 jogos188 vitórias59 empates47 derrotas543 gols feitos​223 gols sofridos

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