Jogos do São Paulo no NBB serão em Brasília; veja datas e horários

Crédito: João Antônio de Carvalho/Saopaulofc.net

A equipe de basquete do São Paulo já sabe onde e quando serão os jogos restantes da primeira fase do Novo Basquete Brasil (NBB). Terceiro colocado na tabela, com 47 pontos, o Tricolor tem mais três partidas pela frente.

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O Tricolor volta a jogar no dia 1º de abril contra o Cerrado, às 19h. Os outros dois jogos restantes do São Paulo na primeira fase serão contra o Corinthians, dia 3, e contra o VipTech CMB no dia 6.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!O time está sem jogar desde o dia 15 de março, quando venceu a Unifacisa por 90 a 79, no Maracanãzinho. A equipe são-paulina vem de três vitórias consecutivas na competição e briga para ficar entre os quatro primeiros para já avançar diretamente para as quartas de final.Os jogos não poderão ser realizados em São Paulo e Rio de Janeiro, como esta previsto anteriormente, devido as medidas tomadas por Governos e Prefeituras para combater a Covid-19.