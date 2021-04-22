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Jogos do Galo contra o América de Cali-COL sofrem mudanças de horário de local e duelo do Mineirão terá transmissão apenas na Conmebol TV

O jogo do Mineirão será às 19h15, enquanto a partida da Colômbia vai ser em outro estádio...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 17:25

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 17:25
Crédito: O time mineiro tentará sua primeira vitória na Libertadores após o empate contra o Deportivo La Guaira- na estreia-(Pedro Souza/Atlético-MG
As partidas do Atlético-MG contra o América de Cali-COl sofreram alterações, já confirmadas pela Conmebol. Os jogos, válidos pelo Grupo H da Libertadores 2021 estão com as datas confirmadas. A primeira mudança será no jogo de terça-feira, 27 de abril , no Mineirão. Antes marcado para às 21h30, foi antecipado para 19h15. Com o novo horário, o confronto será transmitido apenas pela Conmebol TV,serviço de streaming da Libertadores, que só esta disponível no Brasil para as operadoras de TV a cabo Claro e Sky a R$ 39,90 mensais. A outra alteração é no local do duelo de volta, na Colômbia, no dia 13 de maio, às 21h. O América vai receber o time brasileiro no Alfonso López, em Bucaramanga, cidade localizada no norte da Colômbia, a quase 600 km de Cali. O campo do time colombiano, o Estádio Pascual Guerrero está passando por uma reforma para os jogos da Copa América 2021, entre junho e julho, na Argentina e na Colômbia. O América de Cali perdeu para Cerro Porteño e perdeu por 2 a 0 e está na lanterna do grupo. O alvinegro divide a segunda colocação com o La Guaira, ambos com um ponto.

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