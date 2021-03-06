Jogos de março das Eliminatórias são adiados oficialmente pela Conmebol e Fifa

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

As duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, que ocorreriam em março, estão suspensas por conta da pandemia do Covid-19. De forma oficial, a Conmebol anunciou a decisão juntamente com o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

VEJA A TABELA DAS ELIMINATÓRIASAs novas datas ainda não foram divulgada, mas os indícios são de que ocorrerão entre setembro e outubro. A Seleção Brasileira terá como adversários a Colômbia e a Argentina.