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Jogos de março das Eliminatórias são adiados oficialmente pela Conmebol e Fifa

As duas rodadas devem ser realizadas entre setembro e outubro. Reunião na manhã deste sábado selou a decisão das entidades...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 14:26

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 14:26
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
As duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, que ocorreriam em março, estão suspensas por conta da pandemia do Covid-19. De forma oficial, a Conmebol anunciou a decisão juntamente com o presidente da Fifa, Gianni Infantino.
VEJA A TABELA DAS ELIMINATÓRIASAs novas datas ainda não foram divulgada, mas os indícios são de que ocorrerão entre setembro e outubro. A Seleção Brasileira terá como adversários a Colômbia e a Argentina.
Um dos principais motivos para o adiamento foi a não-liberação dos atletas sul-americanos por parte dos clubes europeus. A Inglaterra, por exemplo, obriga que o atleta fique cerca de 10 dias de quarentena após chegar de países da América do Sul.

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