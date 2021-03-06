Jogos de março das Eliminatórias são adiados oficialmente pela Conmebol e Fifa

As duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, que ocorreriam em março, estão suspensas por conta da pandemia do Covid-19. De forma oficial, a Conmebol anunciou a decisão juntamente com o presidente da Fifa, Gianni Infantino.
VEJA A TABELA DAS ELIMINATÓRIASAs novas datas ainda não foram divulgada, mas os indícios são de que ocorrerão entre setembro e outubro. A Seleção Brasileira terá como adversários a Colômbia e a Argentina.
Um dos principais motivos para o adiamento foi a não-liberação dos atletas sul-americanos por parte dos clubes europeus. A Inglaterra, por exemplo, obriga que o atleta fique cerca de 10 dias de quarentena após chegar de países da América do Sul.