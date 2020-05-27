Jogos da La Liga poderão ser disputados às segundas e sextas

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) deu o aval para os jogos da La Liga serem disputados às segundas e sextas-feiras com a finalidade de encerrar a competição mais cedo. Em nota oficial, a entidade confirmou a decisão.

"A RFEF mostra sua satisfação máxima pela sentença proferida esta manhã pelo juiz Mercantil nº 2 em Madrid, na qual rejeita a reivindicação da Liga e declara que a disputa na sexta e segunda-feira exige a aprovação do juiz.", escreveram em comunicado.

"A RFEF assume o compromisso de manter essa predisposição para o início da próxima temporada, levando em consideração a evolução da situação de saúde e, principalmente, se supõe que as reuniões devem ser realizadas a portas fechadas, confiando que a Liga saiba valorizar a predisposição mostrada pela RFEF. E isso pode levar a um bom entendimento no futuro que será satisfatório para todo o mundo do futebol ”, finaliza a declaração da federação.E MAIS:Por vaias, Bale critica torcedores do Real MadridChelsea pode tentar contratação de "Messi argelino" do BrentfordApós desistência do Chelsea, Juventus entra na briga por Jeremie BogaDavid Luiz deve deixar o Arsenal no final da temporadaTécnico da França critica volta do futebol em países europeus E MAIS: