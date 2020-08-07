Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jogos da decisão do Gauchão são marcados para o fim de agosto

Primeira partida entre Caxias de Grêmio acontecerá no dia 26 de agosto e compromisso decisivo no dia 30...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2020 às 15:31

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 15:31

Crédito: Divulgação/FGF
Em meio a necessidade de encaixar as duas partidas válidas pela final do Campeonato Gaúcho nas agendas de Grêmio e Caxias, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) marcou para os dias 26 e 30 de agosto os confrontos da finalíssima estadual.
Por conta das campanhas, o primeiro duelo dos finalistas também no primeiro turno onde os caxienses levaram a melhor ocorrerá às 21h30 no Centenário. Já a volta, também às 21h30, vai acontecer no mesmo palco de 2019, a Arena, onde o Tricolor buscará o tricampeonato.
Pensando justamente na agenda mais apertada mediante a pausa forçada por conta da pandemia, a Federação Gaúcha tentou apontar para a final em partida única.
Todavia, nenhum dos clubes aceitou a proposta sendo que o menor dos interessados na questão era o Caxias, indicando já possuir acordos comerciais pensando em uma decisão de dois jogos no estadual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados