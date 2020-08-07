Jogos da decisão do Gauchão são marcados para o fim de agosto

Crédito: Divulgação/FGF

Em meio a necessidade de encaixar as duas partidas válidas pela final do Campeonato Gaúcho nas agendas de Grêmio e Caxias, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) marcou para os dias 26 e 30 de agosto os confrontos da finalíssima estadual.

Por conta das campanhas, o primeiro duelo dos finalistas também no primeiro turno onde os caxienses levaram a melhor ocorrerá às 21h30 no Centenário. Já a volta, também às 21h30, vai acontecer no mesmo palco de 2019, a Arena, onde o Tricolor buscará o tricampeonato.

Pensando justamente na agenda mais apertada mediante a pausa forçada por conta da pandemia, a Federação Gaúcha tentou apontar para a final em partida única.