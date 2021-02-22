'Jogos da Champions League são especiais', diz Hansi Flick antes de confronto com a Lazio

Atual campeão europeu, o Bayern de Munique estreia nas oitavas de final da Champions League nesta terça-feira. Classificado com a melhor campanha na fase de grupos, o time bávaro encara a Lazio, fora de casa, no jogo de ida. E para o técnico Hansi Flick, a Champions é "especial".
+ Veja a tabela da Champions League- Precisamos de estar na melhor forma na Uefa Champions League. Estes são jogos especiais para nós e espero que a equipe esteja especialmente motivada - disse o treinador do Bayern, que vem de derrota no Campeonato Alemão.
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Hansi Flick falou também que sua equipe não mudará o estilo de jogo e que seguirá impondo seu ritmo desde o início da partida.
- Temos uma ideia de como queremos jogar. Queremos começar a mostrar isso desde o início dos jogos. Tenho total confiança de que a equipe o fará na terça-feira - concluiu.