Jogo-treino entre Galo e Coelho terá transmissão ao vivo no Youtube

Os torcedores de Atlético-MG e América-MG poderão matar a saudade de seus equipes em campo nesta quarta-feira, 15 de julho, às 10h, na Cidade do Galo. As duas equipes farão um jogo treino como preparação para a volta do Campeonato Mineiro, no dia 26 de julho, quando, justamente os dois times se enfrentam pela 10ª rodada da competição. O jogo-treino terá transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Galo. O anúncio mostra uma tendência dos clubes em colocar o torcedor mais perto dos elencos, movimentando patrocinadores e as iniciativas das equipes. Em entrevista ao jornalista Paulo Azeredo, o diretor de futebol do Coelho, Paulo Bracks, disse que os clubes trabalharam para realizar a live do jogo-treino.