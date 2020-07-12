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futebol

Jogo-treino entre Galo e Coelho terá transmissão ao vivo no Youtube

O amistoso, marcado para quarta-feira, 15 de julho, como preparação para o retorno do Campeonato Mineiro, no dia 26 de julho...

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 18:50

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 18:50
Crédito: Coelho e Galo farão amistoso antes do clássico da 10ª rodada do Estadual, Bruno Cantini / Atlético
Os torcedores de Atlético-MG e América-MG poderão matar a saudade de seus equipes em campo nesta quarta-feira, 15 de julho, às 10h, na Cidade do Galo. As duas equipes farão um jogo treino como preparação para a volta do Campeonato Mineiro, no dia 26 de julho, quando, justamente os dois times se enfrentam pela 10ª rodada da competição. O jogo-treino terá transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Galo. O anúncio mostra uma tendência dos clubes em colocar o torcedor mais perto dos elencos, movimentando patrocinadores e as iniciativas das equipes. Em entrevista ao jornalista Paulo Azeredo, o diretor de futebol do Coelho, Paulo Bracks, disse que os clubes trabalharam para realizar a live do jogo-treino.

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