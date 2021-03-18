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futebol

'Jogo onde me colocarem', diz Daniel Alves sobre jogar na lateral direita

O camisa 10 do Tricolor, que foi lateral durante toda sua carreira, tem jogado como meia desde que chegou à equipe; Em seu Instagram, ele se mostrou apto a mudar de posição...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 18:54

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 18:54
Crédito: Reprodução/ Instagram @danialves
Daniel Alves parece ter reativado uma discussão que estava um pouco mais fria, nesta quinta-feira (18), ao responder seus seguidores no Instagram. O meia do São Paulo respondeu sobre a sua posição e sua disponibilidade para jogar como lateral, tema debatido desde a chegada do camisa 10 no Tricolor.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Desde que chegou ao São Paulo, Daniel Alves foi motivo de muitas discussões sobre a posição em que deveria jogar. Com o desejo de jogar de meio-campista, o camisa 10 deixou a lateral direita, posição na qual fez história durante sua carreira inteira na Europa.
Após algumas atuações ruins pelo meio, passou a ser pedido na lateral direita por parte dos torcedores, mas sempre pareceu manifestar-se com o desejo de seguir como meia, o que aconteceu. Nesta quinta-feira, porém, em suas redes sociais, o atleta afirmou que está aberto para mudar de posição de acordo com o que for pedido pelo treinador Hernán Crespo.
Ao abrir seu perfil para receber perguntas em seus stories, o meia respondeu um seguidor que o questionou se jogaria na lateral pelo São Paulo.

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