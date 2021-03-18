'Jogo onde me colocarem', diz Daniel Alves sobre jogar na lateral direita

Crédito: Reprodução/ Instagram @danialves

Daniel Alves parece ter reativado uma discussão que estava um pouco mais fria, nesta quinta-feira (18), ao responder seus seguidores no Instagram. O meia do São Paulo respondeu sobre a sua posição e sua disponibilidade para jogar como lateral, tema debatido desde a chegada do camisa 10 no Tricolor.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Desde que chegou ao São Paulo, Daniel Alves foi motivo de muitas discussões sobre a posição em que deveria jogar. Com o desejo de jogar de meio-campista, o camisa 10 deixou a lateral direita, posição na qual fez história durante sua carreira inteira na Europa.

Após algumas atuações ruins pelo meio, passou a ser pedido na lateral direita por parte dos torcedores, mas sempre pareceu manifestar-se com o desejo de seguir como meia, o que aconteceu. Nesta quinta-feira, porém, em suas redes sociais, o atleta afirmou que está aberto para mudar de posição de acordo com o que for pedido pelo treinador Hernán Crespo.