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Jogo final entre Atlético-MG e América-MG pode ter a presença de público no Mineirão

A proposta é liberar a entrada de 400 torcedores, 200 americanos e 200 atleticanos, desde que comprovem estarem vacinados com duas doses do imunizantes contra a Covid-19...
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Publicado em 

17 mai 2021 às 18:28

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 18:28

Crédito: O segundo jogo que vai apontar o campeão mineiro de 2021 pode ter a presença de torcedores convidados-(Pedro Souza/Atlético-MG
O segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, entre Atlético-MG e América-MG, que será disputado no sábado, 22 de maio, no Mineirão, poderá ter a presença de público. A ideia é ter 400 convidados dos dois times, para presenciar o evento. A entrada no Gigante da Pampulha será permitida somente se os convidados apresentarem o cartão de vacinas com as duas doses dos imunizantes contra a Covid-19 que estão sendo aplicados no Estado. A informação da possibilidade de público na grande decisão Mineira foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. A mediação para que haja torcedores no Mineirão está sendo feita pelo presidente do América-MG e deputado estadual, Alencar da Silveira Júnior, junto à FMF e aos órgãos de saúde do Estado para que entrem 200 americanos e 200 atleticanos. Os protocolos de segurança seriam mantidos, com distanciamento social, mesmo com as pessoas comprovando estarem imunizadas com as duas doses de vacina contra o novo coronavírus.

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