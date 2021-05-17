Jogo final entre Atlético-MG e América-MG pode ter a presença de público no Mineirão

O segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, entre Atlético-MG e América-MG, que será disputado no sábado, 22 de maio, no Mineirão, poderá ter a presença de público. A ideia é ter 400 convidados dos dois times, para presenciar o evento. A entrada no Gigante da Pampulha será permitida somente se os convidados apresentarem o cartão de vacinas com as duas doses dos imunizantes contra a Covid-19 que estão sendo aplicados no Estado. A informação da possibilidade de público na grande decisão Mineira foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. A mediação para que haja torcedores no Mineirão está sendo feita pelo presidente do América-MG e deputado estadual, Alencar da Silveira Júnior, junto à FMF e aos órgãos de saúde do Estado para que entrem 200 americanos e 200 atleticanos. Os protocolos de segurança seriam mantidos, com distanciamento social, mesmo com as pessoas comprovando estarem imunizadas com as duas doses de vacina contra o novo coronavírus.