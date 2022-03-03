Jogo entre Ucrânia e Escócia pela repescagem da Copa do Mundo pode ser adiado por conta da guerra

O jogo entre Escócia e Ucrânia pela repescagem da Copa do Mundo pode ser adiado, segundo o "The Guardian". A Federação Escocesa escreveu uma carta à Federação Ucraniana oferecendo suporte e disposta a entrar em um acordo que permita a realização da partida.- O presidente da Federação Escocesa, Rod Petrie, escreveu à Federação Ucraniana para enviar uma mensagem de apoio, amizade e união. A gente mantém diálogo com a Uefa e com a Fifa sobre a repescagem da Copa do Mundo e as Eliminatórias da Copa do Mundo feminina e nos oferecemos para dar apoio para a preparação dos nossos colegas ucranianos da melhor maneira possível nessas circunstâncias inimagináveis - diz o comunicado.

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Ainda não há uma proposta oficial para o adiamento do duelo que está previsto para acontecer no próximo dia 24 de março, em Glasgow. Uma decisão sobre a realização da partida deve acontecer até o fim da semana, embora todos os lados entendam que o adiamento do confronto não iria garantir a sua realização.

Por outro lado, a Rússia, que iria enfrentar a Polônia, foi banida da repescagem. Com isso, a equipe de Robert Lewandowski avança de fase e aguarda o duelo entre Suécia e República Tcheca para saber quem irá enfrentar no decisivo jogo em busca de uma vaga no Mundial do Qatar.