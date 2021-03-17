Jogo entre Palmas-TO e Avaí pela Copa do Brasil é suspenso

A rodada da Copa do Brasil ganhou mais uma baixa. O jogo entre Palmas-TO e Avaí, marcado para o estádio Independiente, em Belo Horizonte, foi suspenso. A decisão se deu por conta da determinação do Governo de Minas Gerais devido ao aumento de casos do coronavírus.
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Agora, cabe a CBF e os clubes encontrarem um novo espaço no calendário para agendar uma outra data.
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São Bento x Palmeiras
Outro jogo que foi impedido de acontecer em Minas Gerais é São Bento e Palmeiras. O duelo do Paulistão seria realizado nesta quarta-feira no Independiente, mas devido a entrada do estado na fase roxa, o jogo não será realizado.