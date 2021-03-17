Jogo entre Palmas-TO e Avaí pela Copa do Brasil é suspenso

Crédito: Leão venceu na Ressacada estreando pelo Catarinense 2021 (Reprodução/ge

A rodada da Copa do Brasil ganhou mais uma baixa. O jogo entre Palmas-TO e Avaí, marcado para o estádio Independiente, em Belo Horizonte, foi suspenso. A decisão se deu por conta da determinação do Governo de Minas Gerais devido ao aumento de casos do coronavírus.

+ Messi recebe proposta, Palmeiras acerta com volante e Fla vive dilema por Rafinha… Veja o Dia do Mercado

Agora, cabe a CBF e os clubes encontrarem um novo espaço no calendário para agendar uma outra data.

+ Passaram a perna! Confira personalidades do futebol que sofreram golpes

São Bento x Palmeiras