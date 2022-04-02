Jogo entre Olympique de Marselha e Saint-Étienne é adiado pela neve

Olympique de Marselha e Saint-Étienne tinham um encontro marcado para às 16h deste sábado pela 30ª rodada do Campeonato Francês. Porém, pela forte neve na cidade de Saint-Étienne, o confronto foi adiado. > Mascote da Copa do Mundo 2022 cai nas graças dos torcedores

O duelo, portanto, foi adiado para o dia 03 de abril, às 11h (de Brasília). O confronto é importante para a classificação da liga já que o Olympique de Marselha luta pela vice-liderança enquanto o Saint-Étienne briga contra o rebaixamento.

CONFIRA A NOTA DO SAINT-ÉTIENNE

As condições meteorológicas na região de Saint-Etienne não permitiram a movimentação segura de nossos torcedores e a manutenção da reunião ASSE-Marselha neste sábado à tarde, às 16h, conforme planejado inicialmente. Esta manhã, a Liga de Futebol Profissional decidiu, portanto, adiar a reunião. Este último foi marcado para amanhã, domingo, 3 de abril, às 11h.