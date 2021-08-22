Jogo entre Nice e Marselha é paralisado após confusão que envolveu torcida, Sampaoli e Gerson

Crédito: VALERY HACHE / AFP

Depois do empate em casa contra o Bordeaux em casa, o Olympique de Marselha visitou o Nice neste domingo pelo Campeonato Francês. Contudo, a partida ficou marcada por uma grande confusão provocada pelo time da casa. Além da invasão dos torcedores ao gramado, alguns atletas trocaram agressões como o brasileiro Gerson e o francês Todibo. Payet e Sampaoli também eram alguns dos exaltados.

O primeiro tempo de partida começou com o time da casa pressionando. Aos 17 minutos, Mandanda foi obrigado a trabalhar duas vezes para evitar o gol do Nice. Três minutos depois, foi a vez do Olympique de Marselha chegar com perigo. Cengiz Under recebeu passe de Gerson e finalizou, mas a bola saiu pelo lado. Aos 31', a falta cobrada por Payet parou no goleiro Benítez.

A reta final de primeiro tempo contou com uma pressão do Olympique de Marselha, que quase abriu o placar com Saliba após cobrança de escanteio de Payet. Apesar do volume da equipe de Sampaoli, quem abriu o placar foi o Nice. Aos três do segundo tempo, Lotomba fez boa jogada na linha de fundo e cruzou para Kasper Dolberg que, de peito, completou para o fundo do gol.

Konrad, que entrou no lugar do brasileiro Luis Henrique no segundo tempo, arriscou dois chutes de fora da área, mas ambos passaram por cima do gol. Aos 20' Kamara finalizou do bico da grande área e a bola passou rente ao travessão. Dolberg assustou Mandanda novamente aos 27' em chute que passou perto do gol. A partir daí começou uma grande confusão em campo.