Jogo entre Leicester e Tottenham é adiado por conta da Covid-19

A partida entre Leicester e Tottenham foi adiada horas antes do pontapé inicial por conta dos inúmeros casos de Covid-19 em ambos os clubes. Nesta semana, representantes das duas equipes reclamaram após a Premier League rejeitar alguns pedidos pelo reagendamento do duelo.Com isso, os Spurs não entram em campo pela segunda vez de forma consecutiva pelo Campeonato Inglês. No último final de semana, o time dirigido por Antonio Conte não enfrentou o Brighton. O clube também não participou do confronto contra o Rennes, pela Conference League, na última quinta-feira.

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Nesta quinta-feira, Thomas Frank, técnico do Brentford, anunciou que há um surto de Covid-19 em seu elenco e pediu o adiamento dos jogos que irão acontecer neste final de semana. O clube tem o duelo contra o Southampton marcado para sábado em sua agenda, mas já teve o confronto contra o Manchester United, que aconteceria na última terça-feira, adiado.

Devido a chegada com força da Omicrôn, a mais recente variante da Covid-19, no Reino Unido, diversos clubes estão passando por uma crise sanitária. Na última quarta-feira, mais de 78 mil pessoas testaram positivo para o coronavírus na região.