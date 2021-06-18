Jogo entre Cuiabá e Grêmio é adiado pela CBF

Crédito: Lucas Uebel | Grêmio FBPA

Na noite da última quinta-feira, o Grêmio informou que a partida contra o Cuiabá, marcada para o fim de semana, foi cancelada pela CBF.

O motivo do adiamento da partida é que o gramado do Dutrinha, local onde seria disputado o confronto, ficou prejudicado devido ao treinamento da seleção chilena, que disputa a Copa América.

Inicialmente, a partida seria realizada na Arena Pantanal, mas devido ao torneio continental, o estádio não pode receber os jogos do Brasileirão.

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