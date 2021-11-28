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Jogo entre Burnley e Tottenham é adiado por conta da neve

Forte tempestade de neve tomou conta do Estádio Turf Moor ...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 12:25

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 12:25

O jogo entre Burnley e Tottenham, que estava marcado para a manhã deste domingo, às 11h, no Estádio Turf Moor, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês, foi adiada por conta das condições climáticas adversas. O local foi atingido por uma forte tempestade de neve que impediu a realização da partida. Ainda não há uma nova data definida. A neve também apareceu durante o jogo entre Manchester City e West Ham, no Etihad Stadium. O jogo, no entanto, foi realizado. A forte tempestade de neve tomou conta do gramado durante o primeiro tempo e o verde do gramado deu lugar a cor branca da neve. No intervalo, a neve foi retirada do campo para a partida seguir no segundo tempo.
O Tottenham é o sétimo colocado, com 19 pontos, e precisa de uma vitória para se aproximar do G-4 que garante vaga na Liga dos Campeões da Europa. Já o Bunrley é o 18º colocado, com 9 pontos, e está entre os três últimos colocados e na zona de rebaixamento.
Crédito: JogoentreBurnleyeTottenhamfoiadiado(Foto:LINDSEYPARNABY/AFP

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