Jogo entre Burnley e Tottenham é adiado por conta da neve

O jogo entre Burnley e Tottenham, que estava marcado para a manhã deste domingo, às 11h, no Estádio Turf Moor, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês, foi adiada por conta das condições climáticas adversas. O local foi atingido por uma forte tempestade de neve que impediu a realização da partida. Ainda não há uma nova data definida. A neve também apareceu durante o jogo entre Manchester City e West Ham, no Etihad Stadium. O jogo, no entanto, foi realizado. A forte tempestade de neve tomou conta do gramado durante o primeiro tempo e o verde do gramado deu lugar a cor branca da neve. No intervalo, a neve foi retirada do campo para a partida seguir no segundo tempo.