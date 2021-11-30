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Jogo entre Bayern de Munique e Barcelona será realizado sem público

Duelo é válido pela última rodada do Grupo E da Champions League. Allianz Arena, estádio do Bayern, ficará com os portões fechados até o fim de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 10:11

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 10:11

O confronto entre Bayern de Munique e Barcelona, válido pela última rodada do Grupo E da Champions League, será realizado sem público na Allianz Arena. Por conta da quarta onda da Covid-19, Markus Soder, primeiro-ministro da Baviera, declarou que os portões do estádio ficarão fechados até o fim do ano.- É importante decidir hoje de forma unitária para que todo o país não admita espectadores. Se isso não funciona a nível federal, nós faremos somente a níve da Baviera - declarou Soder à "Bayerischer Rundfunk".
> Veja a tabela da Champions League
Além do jogo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões, o Bayern também não poderá receber torcedores diante do Mainz e do Wolfsburg, pela Bundesliga. O Augsburg, outra equipe da Baviera e do Campeonato Alemão, também será atingida com a determinação do primeiro-ministro.
O confronto contra a equipe da Catalunha tem um caráter decisivo, pois o Barça ainda não tem a classificação assegurada. O Benfica, que enfrenta o Dínamo Kiev, é quem pode assumir a vice-liderança do Grupo E caso vença e o time de Xavi tropece diante dos bávaros.
Crédito: AllianzArena,estádiodoBayern,voltaráareceberjogosemapresençadetorcedores(Foto:Divulgação/Bayern

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