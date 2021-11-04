Jogo entre Bahia x São Paulo não terá torcida são-paulina na Fonte Nova

Crédito: Flickr/São Paulo

O São Paulo não terá a sua torcida no confronto diante do Bahia, neste domingo (07), às 18h15, na Arena Fonte Nova, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque a Prefeitura de Salvador não liberou a presença de torcidas visitantes nos estádios por conta da pandemia de Covid-19. Segundo o art. 2º do Decreto nº 34.567, de 21 de outubro de 2021, a torcida visitante está proibida de frequentar estádios na cidade de Salvador. Foi assim também na partida contra o Ceará, disputada no último dia 27. Portanto, os são-paulinos não poderão acompanhar o Tricolor na partida.

A CBF liberou a presença dos torcedores visitantes em 19 de outubro, após uma atualização nos protocolos da volta ao público aos estádios. No entanto, conforme o documento da entidade, a presença de torcidas visitantes dependem de autorização das autoridades médicas legais, como consta no Ofício DCO - 4281 - Retorno de Público Visitante e Diretriz Técnica Operacional.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!'Com relação à edição original do Protocolo, publicada em 12 de agosto de 2021, este documento traz uma grande mudança, que é a volta da presença dos torcedores visitantes nos estádios que já recebem público (quando autorizado por autoridades sanitárias e de segurança locais). Como o original, este documento estabelece uma série de medidas e práticas a serem adotadas para o retorno gradativo e seguro do público aos estádios, algumas recomendatórias, o que trará impactos altamente positivos à indústria do Futebol Brasileiro. Além de critérios sanitários, busca-se criar condições que privilegiem o equilíbrio técnico das competições'.

Como a Prefeitura de Salvador tem o decreto que proíbe a torcida visitante nos estádios da cidade, não está permitida a entrada dos são-paulinos, já que prevalece a medida sanitária local. Presidente de torcida organizada do São Paulo reclama No Instagram, Baby, presidente da Torcida Independente, reclamou da ausência de torcedores são-paulinos no local.