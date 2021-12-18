Jogo entre Aston Villa e Burnley, pela Premier League, é adiado por surto de Covid-19 no time de Gerrard

A partida entre Aston Villa e Burnley, que seria realizada neste sábado pela Premier League, teve que ser adiada devido ao surto de Covid-19 no elenco dirigido por Steven Gerrard. Com isso, apenas quatro jogos do Campeonato Inglês irão acontecer neste fim de semana.O Aston Villa recebeu os resultados dos exames realizados em cada membro do plantel na manhã deste sábado. Com isso, o duelo teve que ser cancelado faltando apenas duas horas para o pontapé inicial. O confronto ainda não tem nova data para acontecer.

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O clube de Birmingham pediu desculpas ao Burnley, que já se encontrava na cidade para a partida, e aos torcedores que haviam comprado ingressos. A equipe visitante tem seu segundo jogo adiado na temporada. No dia 28 de novembro, o confronto contra o Tottenham não pôde acontecer por conta de uma forte nevasca.

Nesta semana, o técnico do Brentford pediu o adiamento de toda a 18ª rodada da Premier League, mas o desejo do comandante não foi atendido. O jogo entre Manchester United e Brighton foi o primeiro a ser adiado por conta do surto de Covid-19 nos Red Devils.

No Reino Unido, os casos de infectados crescem como no período do início da pandemia por conta da nova variante Omicrôn. O número de atletas vacinados está abaixo da média da população, o que é motivo de preocupação para a Premier League.