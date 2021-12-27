Jogo entre Arsenal e Wovlerhampton é adiado por conta da Covid-19

A partida entre Arsenal e Wolverhampton, inicialmente programada para acontecer nesta terça-feira, foi adiada por conta dos casos de Covid-19 e lesões na equipe de Bruno Laje. Em comunicado, a Premier League afirmou que os Wolves não conseguiriam ter o número mínimo de atletas para que o duelo fosse realizado.O Wolverhampton também não conseguiu entrar em campo no confronto do Boxing Day diante do West Ham devido aos casos de coronavírus no plantel. Dessa forma, os Lobos deverão reagendar duas partidas, embora ainda não exista uma data definida neste momento.

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O Arsenal, que vive um ótimo momento no Campeonato Inglês após quatro vitórias seguidas, volta aos gramados no dia 1º de janeiro para duelar com o Manchester City. Já a equipe de Pep Guardiola, que atuou no último domingo, irá enfrentar o Brentford nesta quarta-feira antes de encarar os Gunners.

Além do confronto entre Arsenal e Wolverhampton, a Premier League também decidiu pelo adiamento do jogo entre Leeds e Aston Villa, que também aconteceria nesta terça-feira. Por conta dos crescentes casos de Covid-19 nos elencos dos times da Inglaterra, 15 partidas deverão ser reagendadas.