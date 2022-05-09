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futebol

'Jogo duro', classifica Guilherme Lazaroni sobre Aparecidense x Vitória

Lateral do Leão entende que jogo já pode ser classificado como "confronto direto"...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 17:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 17:11
Independente da Série C do Campeonato Brasileiro ainda estar na sua quinta rodada, a realidade do Vitória já é digna de preocupação onde, nas quatro partidas anteriores, o time venceu apenas um compromisso.O LANCE! quer ouvir você: responda a nossa pesquisa de satisfaçãoDiante desse contexto, o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni afirmou que, pensando no confronto desta segunda-feira (9) diante da Aparecidente, fora de casa, o pensamento precisa ser voltado para um "confronto direto" na parte baixa da tabela.
Enquanto a equipe goiana está na 16ª posição com quatro pontos ganhos, o Leão da Barra tem três unidades e está imediatamente atrás na classificação.
Tamanho é o desejo de uma mentalidade mais concentrada de Guilherme que, segundo ele, a ideia é usar a motivação dos três pontos conquistados no último desafio (1 a 0 diante do Manaus, no Barradão) para emendar uma sequência de bons resultados o quanto antes:
- Apesar do campeonato ainda estar no começo, já é um confronto direto por posição na tabela. Vai ser um jogo duro e muito disputado, vamos entrar concentrados e nos dedicar ao máximo para conseguir um resultado positivo. Com muito trabalho e comprometimento, queremos aproveitar a vitória na última rodada para emendar uma boa sequência, mas sempre respeitando o adversário.
Crédito: AtletatemapenasumapartidarealizadapeloVitória(VictorFerreira/ECV

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