Jogo do Vitória contra o CSA, pela Copa do Brasil, terá arbitragem gaúcha

Douglas Schwengber da Silva Crédito: José Tramontin/OFEC

Em sorteio realizado pela Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol foi definida a escala do jogo único da primeira fase da Copa do Brasil 2020 entre Vitória-ES e CSA.

O confronto entre as equipes do Espírito Santo e Alagoas, marcado para a próxima quinta-feira, dia 06 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília), estádio Salvador Costa, em Vitória, será comandado por um trio gaúcho.

Douglas Schwengber da Silva, da Federação do Rio Grande do Sul, apita a partida auxiliado pelos assistentes José Eduardo Calza e Maíra Mastella Moreira. O quarto árbitro é Rudimar Goltara, do estado capixaba.