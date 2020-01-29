Jogo do Vitória contra o CSA, pela Copa do Brasil, terá arbitragem gaúcha

Em sorteio realizado pela Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol foi definida a escala do jogo único da primeira fase da Copa do Brasil 2020 entre Vitória-ES e CSA.
O confronto entre as equipes do Espírito Santo e Alagoas, marcado para a próxima quinta-feira, dia 06 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília), estádio Salvador Costa, em Vitória, será comandado por um trio gaúcho.
Douglas Schwengber da Silva, da Federação do Rio Grande do Sul, apita a partida auxiliado pelos assistentes José Eduardo Calza e Maíra Mastella Moreira. O quarto árbitro é Rudimar Goltara, do estado capixaba.
Por estar melhor posicionado no ranking da CBF, em relação ao Vitória, o CSA joga com a vantagem do empate para avançar à segunda fase. O GE acompanha a partida em Tempo Real. Que passar pega o vencedor do duelo entre Novorizontino e Figueirense.