Jogo do primeiro turno entre São Paulo x Ceará teve polêmica com VAR e possível anulação de jogo; relembre

São Paulo e Ceará voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resta saber se o jogo terá polêmicas de arbitragem como o do primeiro turno, no empate por 1 a 1 em 26 de novembro de 2020. Naquela ocasião, um gol anulado de Pablo no Castelão deu margem para várias interpretações.

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O lance polêmico aconteceu aos doze minutos do segundo tempo, quando Pablo, em posição de impedimento, aproveitou chute desviado na zaga do Ceará e marcou. A arbitragem deu impedimento, mas após contato com o VAR, confirmou o gol e deixou o Ceará dar o reinício do jogo. O problema é que depois o juiz voltou atrás e marcou novamente a posição irregular. Isso pode caracterizar o erro de direito, quando o árbitro erra na aplicação de uma regra e muda uma marcação de campo após permitir o reinício do jogo.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO A CBF admitiu em nota oficial publicada em seu site no dia seguinte ao jogo, que houve um erro de comunicação entre o VAR e o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães no gol anulado do São Paulo no empate por 1 a 1 contra o Ceará, no Castelão.

De acordo com a CBF, 'uma comunicação paralela, mantida entre o árbitro central e o quarto árbitro, a respeito da aplicação de um cartão amarelo para um jogador do Ceará, prejudicou a comunicação que vinha sendo mantida entre o árbitro de campo e o VAR. E fez com que o árbitro central não ouvisse a solicitação da cabine do VAR e autorizasse o reinício da partida'.O São Paulo até pensou em pedir anulação da partida, mas não deu procedimento ao pedido. Em nota divulgada em seu site, o clube afirmou que sabe que houve impedimento no lance e que a decisão correta seria a anulação do gol, “mas alerta que isso não implica na inexistência do indiscutível erro de direito que veio a seguir”.