Jogo do Manchester United pela Champions League pode ser em campo neutro por conta da Covid-19

O confronto entre Manchester United e Young Boys, válido pela última rodada da fase de grupos da Champions League, pode ser jogado em campo neutro, de acordo com o "The Telegraph". O clube suíço não sabe se irá precisar passar por um protocolo de isolamento social ao voltar para casa por conta da nova variante da Covid-19, a Ômicron.A Uefa tenta descobrir se os clubes que estão na elite do futebol irão precisar passar por um período de quarentena ou se eles serão uma excecão a regra aplicada na Suíça. Caso os atletas não estejam protegidos pelas determinações sanitárias do país, um novo local deve ser encontrado ou até o adiamento do jogo deve ser proposto.