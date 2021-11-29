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Jogo do Manchester United pela Champions League pode ser em campo neutro por conta da Covid-19

Ômicron, nova variante detectada, pode fazer com que duelo entre os Diabos Vermelhos e o Young Boys, da Suíça, não seja em Old Trafford...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 12:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 12:06
O confronto entre Manchester United e Young Boys, válido pela última rodada da fase de grupos da Champions League, pode ser jogado em campo neutro, de acordo com o "The Telegraph". O clube suíço não sabe se irá precisar passar por um protocolo de isolamento social ao voltar para casa por conta da nova variante da Covid-19, a Ômicron.A Uefa tenta descobrir se os clubes que estão na elite do futebol irão precisar passar por um período de quarentena ou se eles serão uma excecão a regra aplicada na Suíça. Caso os atletas não estejam protegidos pelas determinações sanitárias do país, um novo local deve ser encontrado ou até o adiamento do jogo deve ser proposto.
> Veja a tabela da Champions League
A entidade entende que haverá um problema em caso de alteração do mando de campo do jogo, uma vez que diversos ingressos já foram vendidos e os custos por conta de uma viagem não estariam nos planos dos torcedores que pretendiam assistir a partida no Old Trafford no próximo dia oito de dezembro.
A Suíça escobriu o primeiro caso provável de uma pessoa com a Ômicron e a população apoia medidas mais rígidas para combater a nova variante da Covid-19. A aplicação da lei que exige o passaporte sanitário para entrar em bar, restaurantes e outros eventos também recebe o apoio popular.
Crédito: DueloentreManchesterUnitedeYoungBoyspodeserjogadoemcamponeutro(Foto:SEBASTIENBOZON/AFP

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