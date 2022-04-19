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Jogo de volta do Atlético-MG contra o Brasiliense pela Copa do Brasil é confirmado para 22 de maio

A CBF divulgou a tabela dos jogos de volta da terceira fase do mata-mata nacional...
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Publicado em 

19 abr 2022 às 16:30

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 16:30

O Atlético-MG já sabe quando enfrentará o Brasiliense pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Galo encara o time do Planalto Central no dia 22 de maio, às 19h, provavelmente no Mané Garrincha, em Brasília. Nesta quarta-feira, 20 de maio, o Atlético-MG recebe o Brasiliense pelo duelo de ida do maior mata-mata do futebol brasileiro, no Mineirão, às 19h. O duelo já estava programado par ao fim de semana dos dias 21 e 22, porém, também eram datas escolhidas para a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o alvinegro encara o Red Bull Bragantino. A CBF decidiu fazer as alterações preservando o descanso dos atletas, pois o Galo terá compromissos pela Libertadores nesse intervalo. Logo, o duelo com o Massa Bruta será no dia 11 de maio, quarta-feira, em Bragança Paulista. -A alteração foi feita para preservar o descanso dos atletas das duas equipes entre as partidas. Como consequência, as partidas da Copa do Brasil envolvendo Red Bull Bragantino (contra o Goiás) e Atlético-MG (contra o Brasiliense) serão levadas para o final de semana da 7ª rodada da Série A- diz a nota da CBF.
-20/4: Brasiliense (fora) - Copa do Brasil-23/4: Coritiba (casa) - Brasileiro-26/4: Del Valle (fora) - Libertadores-30/4: Goiás (fora) - Brasileiro-3/5: América-MG (fora) - Libertadores-7/5: América-MG (casa) - Brasileiro-11/5: Bragantino (fora) - Brasileiro-14/5: Atlético-GO (casa) - Brasileiro-19/5: Del Valle (casa) - Libertadores-22/5: Brasiliense (fora) - Copa do Brasil-25/5: Tolima (casa) - Libertadores
Crédito: OGalodeZarachoencaraotimedaCapitalFederalapartirdestaquarta-feira,20deabril-(Foto:Divulgação/Atético-MG

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