Jogo de volta do Atlético-MG contra o Brasiliense pela Copa do Brasil é confirmado para 22 de maio

O Atlético-MG já sabe quando enfrentará o Brasiliense pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Galo encara o time do Planalto Central no dia 22 de maio, às 19h, provavelmente no Mané Garrincha, em Brasília. Nesta quarta-feira, 20 de maio, o Atlético-MG recebe o Brasiliense pelo duelo de ida do maior mata-mata do futebol brasileiro, no Mineirão, às 19h. O duelo já estava programado par ao fim de semana dos dias 21 e 22, porém, também eram datas escolhidas para a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o alvinegro encara o Red Bull Bragantino. A CBF decidiu fazer as alterações preservando o descanso dos atletas, pois o Galo terá compromissos pela Libertadores nesse intervalo. Logo, o duelo com o Massa Bruta será no dia 11 de maio, quarta-feira, em Bragança Paulista. -A alteração foi feita para preservar o descanso dos atletas das duas equipes entre as partidas. Como consequência, as partidas da Copa do Brasil envolvendo Red Bull Bragantino (contra o Goiás) e Atlético-MG (contra o Brasiliense) serão levadas para o final de semana da 7ª rodada da Série A- diz a nota da CBF.