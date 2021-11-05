Jogo de opostos! No apagar das luzes, Vitória empata com Avaí

O Avaí recebeu o Vitória na noite desta terça-feira, 5. Pela 34ª rodada do Brasileirão Série B, o Leão da Ilha contou com a estrela de Copete e levou a melhor, na Ressacada. Contudo, no final da partida, os visitantes conseguiram o empate, terminando no 1 a 1.
O Avaí, querendo pressionar desde o primeiro segundo, não deu moleza ao Vitória. A primeira chegada foi aos 2. Do meio de campo, Lourenço cobrou uma falta e mandou direto no gol. Lucas Arcanjo esticou e defendeu.
RESPOSTA!Aos 12, o Vitória respondeu à altura. Após cobrança de escanteio, João Pedro perdeu no alto para a marcação, mas Fernando Neto pegou a sobra da entrada da área. O volante mandou uma bomba para a boa defesa de Glédson.
Aos 16, o Vitória teve uma nova oportunidade de abrir o placar da Ressacada. Assim, David foi lançado no ataque, deu um pique do meio-campo e invadir a área. Contudo, com a marcação de Marcão, o atacante acabou mandando para fora.
Aos 35, o Avaí quase abriu o placar. Em boa jogada do time, Copete recebeu na direita e rolou para Jadson, que estava dentro da área. O jogador deu um toque de calcanhar e deixou para Lourenço. O volante, que chegava da meia-lua, finalizou, mas foi para fora.
Aos 40, o Rubro-negro teve uma boa oportunidade. Fabinho invadiu a área e deixou para Fernando Neto. O volante aproveitou e tocou de letra. Contudo, a bola foi para fora.
NO FINALZINHO...Quando a partida estava quase indo para o intervalo, Jadson jogou rápido pelo meio e acionou Copete, na esquerda. O atacante tirou de Thalisson, ajeitou e bateu para o gol. Lucas Arcanjo defendeu, mas não evitou o gol no rebote.
NA BRONCA...Após o intervalo, os times voltaram mais calmos e não tiveram grandes oportunidades de balançar as redes. Contudo, o Vitória conseguiu encontrar espaço aos 27, quando pressionou e assuntou o Avaí. Na jogada, Alisson Santos recebeu na área e cabeceou no canto. Glédson se esticou para defender.
Aos 31, os visitantes chegaram novamente com perigo. O time apareceu pela direita, com Wallace, que tabelava com Raul Prata. O lateral recebeu na área e deixou para Fernando Neto, que bateu para o gol. A bola passou próximo à trave. Cinco minutos depois, Raul Prata bateu para o gol, mas mandou para fora.
Tudo levava à vitória do Avaí. Contudo, o Vitória apostou na persistência e conseguiu deixar tudo igual. Aos 45, Hitalo foi lançado no ataque e partiu na frente para jogar por cima do goleiro, empatando na Ressacada.