Jogo da Juventus pelo italiano é liberado para mil pessoas

O confronto entre Crotone e Juventus, válido pela quarta rodada do Italiano, na região da Calábria, terá a presença de público. O clube mandante emitiu uma nota divulgando que mil torcedores poderão acompanhar o jogo, marcado para o próximo sábado. As vendas dos ingressos começam na próxima quinta-feira.A Juventus não poderá contar com Cristiano Ronaldo e Weston McKennie. A dupla testou positivo para o novo coronavírus e estão em isolamento social. A expectativa é que os jogadores possam estar aptos a entrar em campo pela Liga dos Campeões, no meio da semana que vem.