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Jogo da Juventus pelo italiano é liberado para mil pessoas

Eneacampeã nacional, Velha Senhora venceu o Napoli por W.O., uma vez que o time rival teve casos de Covid-19 confirmados e não viajou para o duelo...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 19:28

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 19:28

Crédito: Miguel Medina/AFP
O confronto entre Crotone e Juventus, válido pela quarta rodada do Italiano, na região da Calábria, terá a presença de público. O clube mandante emitiu uma nota divulgando que mil torcedores poderão acompanhar o jogo, marcado para o próximo sábado. As vendas dos ingressos começam na próxima quinta-feira.A Juventus não poderá contar com Cristiano Ronaldo e Weston McKennie. A dupla testou positivo para o novo coronavírus e estão em isolamento social. A expectativa é que os jogadores possam estar aptos a entrar em campo pela Liga dos Campeões, no meio da semana que vem.
Na terceira rodada, a Juventus receberia o Napoli, em Turim. Entretanto, dois jogadores napolitanos testaram positivo para Covid-19 e, com isso, o elenco foi impossibilitado de viajar. Com a ausência do time no duelo, a Juventus foi confirmada como vencedora do jogo por W.O.

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