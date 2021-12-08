Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jogo da Conference League entre Tottenham e Rennes é adiado devido surto de Covid-19
futebol

Jogo da Conference League entre Tottenham e Rennes é adiado devido surto de Covid-19

Elenco dos Spurs tem oito jogadores infectados, além de cinco funcionários do estafe do clube, e não terá condições de jogo nesta quinta-feira
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 19:31

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 19:31

Tottenham e Rennes se enfrentariam nesta quinta-feira em Londres pela última rodada da fase de grupos da Conference League. Porém, pelo surto de covid que o clube inglês vive nos últimos dias, o duelo foi adiado e ainda não tem uma data estimada para acontecer.O confronto pela última rodada é importante para o Tottenham que ainda luta pela segunda colocação do Grupo G da competição. O Rennes já garantiu a liderança e, portanto, a classificação às oitavas de final da Conference League.
Nesta quarta-feira, na véspera do duelo, o Tottenham confirmou o adiamento do jogo da Conference League que aconteceria no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Além do jogo, estão suspensas as atividades no Centro de Treinamento do clube até que a situação esteja controlada
NOTA OFICIAL DO TOTTENHAM
'Podemos confirmar que o nosso jogo em casa do Grupo G da UEFA Europa Conference League, frente ao Stade Rennais, não terá lugar amanhã (quinta-feira, 9 de dezembro, às 20h00 no Reino Unido), após uma série de casos positivos de COVID-19 no clube. Estão em curso discussões com a UEFA e, em devido tempo, forneceremos mais notícias sobre este jogo.
Além disso, na sequência de discussões com a Health Security Agency (anteriormente Public Health England) e conselheiros DCMS, o Clube foi aconselhado a encerrar a área da Primeira Equipa do seu Centro de Treino neste momento, no interesse da saúde e segurança dos jogadores e equipa .Todas as outras áreas do Centro de Treinamento permanecem operacionais.'
Crédito: TottenhamiriajogarpelaConferenceLeaguenestaquinta-feira(Foto:DANIELLEAL/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados