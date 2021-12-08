Jogo da Conference League entre Tottenham e Rennes é adiado devido surto de Covid-19

Tottenham e Rennes se enfrentariam nesta quinta-feira em Londres pela última rodada da fase de grupos da Conference League. Porém, pelo surto de covid que o clube inglês vive nos últimos dias, o duelo foi adiado e ainda não tem uma data estimada para acontecer.O confronto pela última rodada é importante para o Tottenham que ainda luta pela segunda colocação do Grupo G da competição. O Rennes já garantiu a liderança e, portanto, a classificação às oitavas de final da Conference League.

Nesta quarta-feira, na véspera do duelo, o Tottenham confirmou o adiamento do jogo da Conference League que aconteceria no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Além do jogo, estão suspensas as atividades no Centro de Treinamento do clube até que a situação esteja controlada

NOTA OFICIAL DO TOTTENHAM

'Podemos confirmar que o nosso jogo em casa do Grupo G da UEFA Europa Conference League, frente ao Stade Rennais, não terá lugar amanhã (quinta-feira, 9 de dezembro, às 20h00 no Reino Unido), após uma série de casos positivos de COVID-19 no clube. Estão em curso discussões com a UEFA e, em devido tempo, forneceremos mais notícias sobre este jogo.

Além disso, na sequência de discussões com a Health Security Agency (anteriormente Public Health England) e conselheiros DCMS, o Clube foi aconselhado a encerrar a área da Primeira Equipa do seu Centro de Treino neste momento, no interesse da saúde e segurança dos jogadores e equipa .Todas as outras áreas do Centro de Treinamento permanecem operacionais.'