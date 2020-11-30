Jogo da Champions será apitado por uma árbitra pela primeira vez na história

Fato histórico na Liga dos Campeões. Na próxima quarta-feira, a francesa Stéphanie Frappart será a primeira mulher a ser uma árbitra de uma partida masculina na maior competição de clubes do mundo. A juíza de 37 anos está escalada para o duelo entre Juventus e Dínamo de Kiev, na Itália.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesFrappart já fez história ao ser a primeira mulher a apitar uma partida do Campeonato Francês e também comandou a Supercopa da Uefa em 2019, quando o Liverpool venceu o Chelsea nos pênaltis. Na ocasião, a arbitragem da francesa foi elogiada pelo técnico Jürgen Klopp.
Ainda em 2019, Stéphanie Frappart foi a juíza da final da Copa do Mundo de Futebol Feminino entre Estados Unidos e Holanda, com vitória das americanas por 2 a 0. Já em 2020, ela estreou na Liga Europa e Liga das Nações.