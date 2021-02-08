Jogo da Champions entre Borussia Mönchengladbach e Manchester City é transferido para a Hungria

Crédito: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mais um jogo envolvendo equipes alemãs e inglesas na Champions League foi transferido de local pela Uefa. Após anunciar a mudança entre RB Leipzig e Liverpool, a entidade europeia confirmou que Borussia Mönchengladbach e Manchester City, no dia 24, pelo jogo de ida das oitavas de final, também será disputado na Puskás Arena, em Budapeste, capital da Hungria.

+ Veja a tabela da Champions LeagueA mudança se dá por conta do veto do governo alemão à entrada ao país germânico de pessoas vindas de locais afetados por mutações da Covid-19, como é o caso da Inglaterra. A medida, inicialmente, é válida até o dia 17, mas há a possibilidade de ser estendida.

- A Uefa pode confirmar que o jogo de ida das oitavas de final da Champions League, entre Borussia Mönchengladbach e Manchester City, terá lugar agora na Puskás Arena, em Budapeste. A data do jogo e a hora de início permanecem as mesmas. A Uefa gostaria de agradecer aos clubes pela estreita cooperação e apoio, bem como à Federação Húngara de Futebol pela sua assistência e por terem aceito acolher o jogo em questão - comunicou a entidade europeia.

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Segundo a imprensa alemã, houve a tentativa por parte dos clubes de uma liberação especial junto às autoridades para a entrada das equipes inglesas, mas a proibição foi mantida. Diante da impossibilidade do jogo acontecer na Alemanha, outras duas hipóteses, além da mudança de país, eram consideradas pela Uefa: inversão de mando e duelo em jogo único.