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futebol

Jogo contra o Atlético-GO é o deadline de Tiago Nunes no Grêmio

Treinador recebeu o recado da diretoria que precisa vencer o Dragão para salvar o seu emprego...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 09:55

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 09:55
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Na noite da última quarta-feira, Tiago Nunes deu mais um passo para aumentar a pressão em cima do seu trabalho no comando do Grêmio ao perder do Juventude.Com o resultado, o Tricolor se afundo na classificação do Campeonato Brasileiro e a lanterna é a realidade da equipe.
Após o confronto, a diretoria falou grosso com o treinador e exigiu a vitória contra o Atlético-GO como a única forma de segura-lo no cargo.
Diante do cenário, Tiago Nunes e seus pares terão ao menos mais três dias para tentar ajustar a casa e tirar o Grêmio do fundo do poço no Brasileirão.

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