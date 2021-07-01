Jogo contra o Atlético-GO é o deadline de Tiago Nunes no Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na noite da última quarta-feira, Tiago Nunes deu mais um passo para aumentar a pressão em cima do seu trabalho no comando do Grêmio ao perder do Juventude.Com o resultado, o Tricolor se afundo na classificação do Campeonato Brasileiro e a lanterna é a realidade da equipe.

Após o confronto, a diretoria falou grosso com o treinador e exigiu a vitória contra o Atlético-GO como a única forma de segura-lo no cargo.