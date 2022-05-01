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futebol

Jogo adiado e muitos gols marcam o domingo de Série D; veja o resumo

13 duelos movimentaram a terceira rodada da competição neste 1° de maio...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 19:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 19:56
Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D de 2022, 13 jogos movimentaram este domingo (1). Com gols marcados em todos eles, o principal destaque, no entanto, ficou por uma partida que não aconteceu. Com muita chuva no Maranhão, Moto Club e Juventude Samas foi adiado.
Com a bola rolando, os grandes destaques ficaram para a vitória do Caxias sobre o Aimoré, por 4 a 2, em duelo decidido nos minutos finais, além de Lagarto e CSE, que empataram em 3 a 3, em confronto também decidido na reta de chegada.
Confira os resultados:Azuriz 1 x 0 Marcílio DiasCaxias 4 x 2 AimoréNova Venécia 2 x 2 Internacional de LimeiraPérolas Negras 1 x 1 Portuguesa-RJIporá 1 x 2 Costa Rica​Ação 0 x 2 BrasilienseASA 1 x 0 SergipeAtlético-BA 0 x 1 JacuipenseCascavel 2 x 1 São LuizGrêmio Juventus 0 x 1 PrósperaLagarto 3 x 3 CSESão Raimundo-AM 0 x 1 Porto Velho​Rio Branco 2 x 0 Humaitá
Crédito: (Foto:Divulgação/LuisErbes/Caxias

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