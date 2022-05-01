Jogo adiado e muitos gols marcam o domingo de Série D; veja o resumo

Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D de 2022, 13 jogos movimentaram este domingo (1). Com gols marcados em todos eles, o principal destaque, no entanto, ficou por uma partida que não aconteceu. Com muita chuva no Maranhão, Moto Club e Juventude Samas foi adiado.

Com a bola rolando, os grandes destaques ficaram para a vitória do Caxias sobre o Aimoré, por 4 a 2, em duelo decidido nos minutos finais, além de Lagarto e CSE, que empataram em 3 a 3, em confronto também decidido na reta de chegada.